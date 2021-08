Trasporto aereo: Libia, Ghadames Air Transport ritorna operativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione dell'aeroporto internazionale di Mitiga nella capitale libica Tripoli, ha confermato cheLa compagnia Ghadames Air Transport è tornata a operare i propri voli, dopo essere stata sospesa per un periodo di tempo. Lo ha annunciato l’amministrazione dell'aeroporto internazionale di Mitiga, nella capitale libica Tripoli, attraverso un comunicato stampa. "Oggi, lunedì, il primo aereo della Ghadames Airlines è atterrato presso l'aeroporto internazionale di Mitiga", ha fatto sapere l’amministrazione aeroportuale, annunciando "l'arrivo di un altro aereo della compagnia per oggi, che entrerà in servizio dopo aver completato le procedure amministrative”. Ghadames Air Transport opererà sia tratte nazionali che internazionali. (Lit)