Myanmar: ministri Esteri Asean tentano di elaborare una posizione comune (3)

- Il leader della giunta birmana Min Aung Hlaing ha promesso che le elezioni in Myanmar si terranno entro il mese di agosto del 2023 e che lo stato di emergenza verrà revocato. "Mi impegno a tenere elezioni multipartitiche per certo", ha detto ieri in un intervento in diretta televisiva, nel quale ha di fatto rimandato la tempistica annunciata inizialmente dai militari al potere dopo il colpo di Stato dell'1 febbraio scorso. Hlaing ha inoltre sostenuto che il Myanmar "è pronto a lavorare sulla cooperazione con l'Asean, compreso il dialogo con il suo inviato speciale" nel paese. Min Aung Hlaing ha anche ribadito l'impegno a ripristinare la democrazia, pur senza specificare tempistiche, e annunciato l'istituzione di un non meglio precisato "sindacato basato sulla democrazia e sul federalismo". (Fim)