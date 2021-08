Indonesia: Covid, governo proroga il lockdown (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lockdown parziale in vigore dal 3 luglio è esteso a Giava, Bali e 15 altre città e reggenze del Paese; le misure emergenziali includono la sospensione di gran parte delle attività pubbliche e la chiusura degli esercizi pubblici non essenziali, inclusi centri commerciali, luoghi di culto e parchi. Il numero giornaliero dei casi di coronavirus diagnosticati in Indonesia si è quasi dimezzato rispetto al picco registrato nel mese di luglio (circa 57mila); non si è dunque concretizzato lo scenario peggiore previsto dagli esperti del Paese, che temevano un picco di 70mila casi giornalieri. Ad oggi sono stati diagnosticati in Indonesia 3,5 milioni di casi, e sono stati attribuiti alla pandemia circa 97mila decessi. (Fim)