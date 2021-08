Corea del Sud: Covid, diagnosticati primi due casi di variante "Delta plus"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie della Corea del Sud hanno diagnosticato i primi due casi della variante "Delta plus" nel Paese. Lo ha annunciato oggi, 3 agosto, l'Agenzia per il controllo e la prevenzione delle malattie di Corea (Kdca). La cosiddetta "Delta-plus" è una derivata della variante Delta del nuovo coronavirus, isolata per la prima volta in India. La nuova variante ha acquisito la mutazione della proteina spike denominata K417N, la stessa della variante Beta isolata per la prima volta in Sudafrica. Ad oggi le segnalazioni della variante Delta plus sono state sporadiche, in Paesi quali Regno Unito, Portogallo e India. Il primo caso in Corea del Sud è stato individuato in un uomo di circa 40 anni che non è reduce da alcun viaggio all'estero nel recente passato. (Git)