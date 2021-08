Corea del Nord-Usa: denuclearizzazione, Pyongyang vuole revoca sanzioni al commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord chiede la revoca delle sanzioni internazionali che impediscono l'importazione e l'esportazione di metalli, combustibili raffinati ed altre categorie di materie prime e semilavorati come condizione per il rilancio dei negoziati sulla denuclearizzazione con gli Stati Uniti. Lo hanno riferito fonti parlamentari della Corea del Sud nella giornata di oggi, dopo un resoconto fornito a porte chiuse fornito dall'intelligence sudcoreana. Il Nord avrebbe chiesto anche l'allentamento delle sanzioni che impediscono al Paese l'importazione di beni di lusso come liquori e abiti di sartoria. Il resoconto dell'intelligence sudcoreana segue di una settimana il ripristino delle linee di comunicazione diretta tra le due Coree. Secondo le fonti citate dalla stampa sudcoreana, la Corea del Nord ha urgente bisogna anche di un milione di tonnellate di riso: l'economia del Paese sarebbe piegata dalla pandemia di Covid-19, oltre che dalle alluvioni dello scorso anno. (segue) (Git)