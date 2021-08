Corea del Nord-Usa: denuclearizzazione, Pyongyang vuole revoca sanzioni al commercio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha discusso le prospettive di una ripresa del dialogo inter-coreano in una recente intervista al settimanale statunitense "Time". "la pace che abbiamo ora è molto fragile, può essere scossa in qualsiasi momento", avverte il presidente, che ha intrapreso recentemente l'ultimo anno del suo mandato presidenziale. "So che non mi resta molto tempo", afferma Moon, cui il "Time" ha dedicato una foto a tutta pagina in copertina nel primo numero di luglio della sua edizione asiatica. Nell'intervista, il presidente sudcoreano ripercorre i tre summit con il leader nordcoreano Kim Jong-un nel 2018, e descrive il suo interlocutore come "molto onesto. (...) molto entusiasta e molto determinato", con "un'idea molto chiara di quanto avviene nel mondo". Secondo Moon, durante i loro faccia a faccia Kim ha affermato "tristemente di voler dare un futuro migliore ai suoi figli", e di voler evitare che questi ultimi "debbano portare il peso di armi nucleari". (Git)