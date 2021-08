Usa: nel 2020 crollano le iscrizioni di studenti internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia, le restrizioni all'emissione di visti, l'aumento delle rette universitarie e la percezione di insicurezza hanno fatto crollare le nuove iscrizioni di studenti internazionali agli atenei statunitensi del 72 per cento su base annua nel 2020. Lo riferisce la stampa Usa, che cita i dati forniti dal governo federale. L'istruzione superiore è uno dei principali esportatori di servizi del Paese, con un fatturato di 42 miliardi di dollari e la capacità di attrarre oltre un milione di studenti internazionali l'anno prima della pandemia. Secondo "Apm Reports", tale industria pare giunta però alla fase di non ritorno di un processo di decadenza iniziato da tempo, e segnato da costi crescenti e da un progressivo calo della qualità dell'insegnamento. Le politiche varate dall'amministrazione dell'ex presidente Usa Donald Trump avrebbero contribuito ad inviare un messaggio di chiusura, che si è concretizzato a causa della pandemia di Covid-19. Secondo "Apm Report", riparare ai danni causati dalla pandemia sarà difficile, perché oggi gli studenti internazionali hanno a disposizione in tutto il mondo e nel loro Paese un numero sempre maggiore di valide opzioni alle università statunitensi, in termini puramente economici di rapporto tra costi e benefici acquisiti. (Nys)