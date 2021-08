© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Generali chiude il primo semestre con un risultato operativo in crescita nel primo semestre a 2.996 milioni di euro (+10,4 per cento), “grazie allo sviluppo positivo dei segmenti Vita, Asset Management e Holding e altre attività". Lo rende noto il gruppo. Si conferma eccellente il contributo del segmento Danni, "nonostante l’impatto di alcuni sinistri catastrofali significativi in Europa continentale".(Rin)