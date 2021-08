Giustizia: voto favorevole Camera anche a fiducia su articolo 2 riforma processo penale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera dell’aula della Camera dei deputati anche all’articolo 2 del disegno di legge riguardante la delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, su cui il governo aveva posto la questione di fiducia. I voti favorevoli sono stati 458, quelli contrari 46. L’esame del provvedimento “riprenderà domani mattina a partire dalle ore 9 con l’esame degli Ordini del giorno. Le dichiarazioni di voto finale si svolgeranno dalle 19”, ha poi comunicato il vicepresidente della Camera, Ettore Rosato. (Rin)