Nicaragua: partito sandinista ufficializza candidatura di Ortega alle presidenziali di novembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 4,7 milioni di nicaraguensi sono chiamati alle urne il 7 novembre, nel pieno di una delle peggiori crisi politiche degli ultimi anni nel piccolo Paese centroamericano, con l'attuale governo Ortega accusato di perseguitare i suoi rivali politici, attivisti e giornalisti, tanto che la comunità internazionale ha messo in dubbio la credibilità di un'elezione segnata da una riforma elettorale non conforme alle raccomandazioni delle missioni dell'Organizzazione degli stati americani (Osa) e dell'Unione europea (Ue) e dall'uso politico del sistema giudiziario per escludere candidati e squalificare i partiti di opposizione. (segue) (Mec)