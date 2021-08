Nicaragua: partito sandinista ufficializza candidatura di Ortega alle presidenziali di novembre (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue ha costantemente invitato il governo del Nicaragua a rispettare i propri impegni, la Costituzione del Nicaragua e le leggi e gli standard internazionali in materia di diritti umani. L'Ue ha inoltre ripetutamente chiesto un dialogo significativo con l'opposizione sulle riforme elettorali come passo essenziale per ripristinare la fiducia nelle istituzioni pubbliche e ha chiesto il ritorno in Nicaragua degli organismi internazionali per i diritti umani. Le ulteriori sanzioni odierne dimostrano che l'Ue continua a essere pronta a utilizzare tutti i suoi strumenti per sostenere una soluzione democratica, pacifica e negoziata alla crisi politica in Nicaragua. La detenzione di un settimo potenziale candidato presidenziale lo scorso fine settimana illustra tristemente l'entità della repressione in Nicaragua e proietta un quadro cupo per le prossime elezioni. Come affermato in precedenza, l'Ue condanna fermamente la repressione sistematica da parte delle autorità nicaraguensi e le esorta ad abrogare le leggi restrittive, compresa la legge sulla regolamentazione degli agenti stranieri, e chiede il rilascio immediato e incondizionato dei prigionieri politici, nonché la pieno rispetto dei diritti umani, civili e politici di tutti i cittadini nicaraguensi. (segue) (Mec)