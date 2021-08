Usa: consegna documenti fiscali al Congresso, Trump pronto a dar battaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è pronto a dar battaglia per impedire che il dipartimento del Tesoro consegni i suoi documenti fiscali al Congresso. Lo ha chiarito uno dei suoi avvocati, Ronald Fischetti, dopo che nei giorni scorsi il dipartimento di Giustizia ha ordinato al Tesoro di fornire i documenti alla commissione per l’Impiego dei fondi della Camera dei rappresentanti. “Non esiste prova di alcun illecito e mi oppongo al rilascio delle cartelle non solo da parte del mio cliente, ma da parte di tutti i futuri presidenti degli Stati Uniti”, ha affermato il legale.(Nys)