Usa: polemica Biden-Pelosi su moratoria per gli sfratti

- Si registra una rara frattura tra la Casa Bianca e i leader del Partito democratico al Congresso degli Stati Uniti sulla responsabilità dell’estensione della moratoria federale sugli sfratti, scaduta domenica scorsa. La presidente della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, ha continuato oggi a insistere sul fatto che debbano essere i Centri di prevenzione e controllo delle malattie (Cdc) a rinnovare il provvedimento. “Dopo aver raccomandato alla popolazione di indossare mascherine, di vaccinarsi e di assumere altre precauzioni di salute pubblica, è fondamentale, nel riconoscimento dell’urgenza (legata alla diffusione della variante Delta), che (i Cdc) estendano la moratoria sugli sfratti”, ha scritto Pelosi in una lettera agli esponenti dem della Camera. L’amministrazione del presidente Joe Biden, tuttavia, ha ribadito in queste ore che i Cdc “non hanno l’autorità legale” per agire senza l’approvazione del Congresso. (segue) (Nys)