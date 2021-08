Indo-Pacifico: il Quad condurrà una nuova esercitazione navale congiunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi membri del Quad - Stati Uniti, Giappone, India e Australia - condurranno una nuova esercitazione navale congiunta entro la fine di quest'anno. Lo ha annunciato il governo indiano nella giornata di ieri. L'esercitazione, in programma, battezzata "Malabar", avrà luogo nel Pacifico Occidentale, e punterà espressamente a verificare la capacità di operare congiuntamente in funzione di contenimento strategico della Cina. I quattro Paesi membri del Quad hanno effettuato l'esercitazione anche lo scorso anno, scegliendo come teatro la Baia del Bengala e il Mar Arabico. A partire dai prossimi giorni e per un periodo di due Mesi, l'India condurrà anche esercitazioni navali bilaterali con Vietnam, Filippine, Singapore e Indonesia nel Mar Cinese Meridionale, oggetto delle rivendicazioni territoriali della Cina. Nuova Delhi ha già preparato piani per il rafforzamento della cooperazione militare con i Paesi amici dell'Indo-Pacifico nell'interesse della stabilità internazionale. L'India e gli altri Paesi del Quad stanno anche discutendo l'organizzazione di un summit negli Stati Uniti alla fine di settembre. (Inn)