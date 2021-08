Giappone: Covid, autorità ricorrono a "gogna pubblica" per quanti violano la quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Giappone hanno attuato per la prima volta la minaccia di esporre alla gogna pubblica le persone che violano le misure di contenimento della pandemia di coronavirus o i periodi di quarantena seguiti ad una diagnosi di Covid-19. Lo riferisce la stampa giapponese, secondo cui nelle scorse ore il ministero della Salute ha pubblicato i nomi di tre persone che hanno violato la quarantena obbligatoria dopo il loro rientro in Giappone. Secondo il ministero, i tre soggetti - tutti cittadini giapponesi - hanno evitato deliberatamente il contatto con le autorità dopo il loro arrivo nel Paese. L'iniziativa del governo non ha mancato di destare polemiche, sia in termini di rispetto della privacy, sia per i potenziali rischi cui i tre soggetti sono stati esposti: dopo la pubblicazione dei loro nominativi, infatti, sul web è partita la corsa a cercare le loro informazioni personali. (segue) (Git)