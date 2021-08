Malesia: l'Umno punta ad assumere la guida diretta del governo (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stato d’emergenza è scaduto ufficialmente il primo agosto, ma le ordinanze possono durare per i sei mesi successivi. Secondo il monarca, il governo si è “affrettato” a revocare le ordinanze, confondendo il parlamento con le sue dichiarazioni e minando la funzione e i poteri della monarchia così come stabiliti dalla Costituzione. Il comunicato del Palazzo reale è destinato ad acuire la crisi politica in Malesia, alimentata dall’uscita dalla coalizione di governo della prima forza politica del Paese, l’Organizzazione nazionale dei malesi uniti (Umno), e rischia di rendere ancora più instabile il traballante governo di Muhyiddin. (Fim)