Indonesia: Covid, governo proroga il lockdown

- Il governo dell'Indonesia ha prorogato di una settimana il lockdown parziale in vigore in quel Paese per far fronte alla pandemia di coronavirus. Le restrizioni, in vigore da circa un mese, cominciano a sortire un effetto sul numero dei casi diagnosticati a Giava e a Bali. "Iniziamo a vedere miglioramenti, ma la situazione è molto fluida. Dobbiamo rimanere all'erta e proseguire gli sforzi tesi a contenere la diffusione della Covid-19", ha detto il presidente Joko Widodo durante una conferenza stampa nella giornata di ieri, 2 agosto. Nonostante la flessione del numero dei contagi, il tasso di letalità del coronavirus in Indonesia resta relativamente elevato, e la maggior parte dei casi diagnosticati è riconducibile alla variante Delta del virus, altamente trasmissibile. (segue) (Fim)