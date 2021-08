Giustizia: Maschio (Fd’I), mancanza di rispetto verso sacralità parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato il deputato Ciro Maschio ad annunciare in aula alla Camera dei deputati il "no" di Fratelli d’Italia alla questione di fiducia posta dal governo sulla riforma della giustizia. Nel corso delle dichiarazioni di voto, l’esponente di Fratelli d’Italia si è rivolto innanzitutto al ministro della Giustizia, assente in aula: “E’ una mancanza di rispetto nei confronti del parlamento che non ci aspettavamo dall’ex presidente della Corte costituzionale”. Lo stesso Maschio ha ricordato come non ci sia stata “alcuna discussione in commissione sugli emendamenti presentati dal governo: sono state private le opposizioni della possibilità di approfondire” e questa “è una mancanza di rispetto verso la sacralità del parlamento”. Entrando nel merito della riforma, Maschio ha aggiunto: “Si è scelto di mantenere l’impianto della riforma Bonafede”. In conclusione: “Il governo dei migliori sta usando i metodi peggiori. Siamo alla trentacinquesima fiducia alla Camera, e alla trentaduesima al Senato da inizio legislatura”, ha aggiunto. (Rin)