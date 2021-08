Giustizia: Verini (Pd), abbiamo contribuito a superare estremisti e rigidità inaccettabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Pd ha lavorato con serietà per aiutare il governo a far arrivare in porto questa riforma”. Lo ha affermato il deputato del Partito democratico Walter Verini annunciando in aula alla Camera il voto favorevole del partito alla questione di fiducia posta dal governo sulla riforma della giustizia. "Abbiamo contribuito a superare estremisti e rigidità inaccettabili di chi etichettava la riforma come una schifezza e chi non voleva cambiarne una virgola”, ha aggiunto ricordando che “abbiamo ascoltato anche le critiche, quelle serie e costruttive arrivate anche da istituzioni dello Stato”. Con questa riforma "si può voltare pagina", ha concluso. (Rin)