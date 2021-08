Usa: polemica Biden-Pelosi su moratoria per gli sfratti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Imposta la prima volta a settembre del 2020 sotto l’ex presidente Donald Trump, la moratoria dei Cdc è stata estesa diverse volte sotto l’amministrazione Biden, l’ultima volta dal 24 giugno al 31 luglio. In quella circostanza, tuttavia, i Cdc hanno chiarito che non avrebbero più esteso la moratoria in considerazione dei casi Covid-19 in calo e dei crescenti problemi legali. Nel frattempo, nonostante i contagi siano tornati in forte aumento con la diffusione della variante Delta negli Stati Uniti, né la Casa Bianca né il Congresso hanno assunto iniziative per legittimare una nuova moratoria sugli sfratti e a vuoto è caduto giovedì scorso l’appello di Biden ai legislatori. Secondo Pelosi e altri leader democratici, Biden ha dato troppo poco tempo al Congresso per preparare un disegno di legge, il quale comunque incontrerebbe la decisiva opposizione del Partito repubblicano al Senato. (Nys)