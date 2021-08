Ambiente: Ferrara (M5s), da Regione Lazio cifra ridicola per cocciniglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vergogna. Guardate che cifra stratosferica è disposta a stanziare la Regione Lazio per debellare la diffusione della cocciniglia tartaruga e per tutelare i pini di Roma: la bellezza di 500 euro. Ebbene sì non c'è mai fine al peggio". Lo scrive in un post su Facebook il consigliere capitolino del Movimento 5 stelle Paolo Ferrara condividendo un file inviato dalla Regione Lazio e rispetto al quale l'assessora capitolina competente aveva manifestato perplessità chiedendo alla Regione Lazio di chiarire se la somma indicata fosse frutto di un errore. (Rer)