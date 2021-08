Usa: assalto al Campidoglio, terzo suicidio tra gli agenti intervenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un terzo agente di polizia tra quelli presenti al Campidoglio degli Stati Uniti durante l’assalto dello scorso 6 gennaio si è tolto la vita. Lo ha reso noto oggi il dipartimento della Polizia metropolitana del Distretto di Columbia (Mpd). Gunther Hashida, questo il nome dell’uomo, è stato ritrovato senza vita all’interno del suo appartamento giovedì scorso. Il dipartimento ha confermato che si è trattato di suicidio. “I nostri pensieri e le nostre preghiere sono per la famiglia e per gli amici dell’agente Hashida”, si legge in un comunicato. Nei giorni successivi all’attacco del 6 gennaio, condotto da una folla di sostenitori dell’ex presidente Donald Trump per impedire la certificazione da parte del Congresso della vittoria elettorale del democratico Joe Biden, si erano già tolti la vita due agenti, Howard Liebengood e Jeffrey Smith. Nei disordini erano inoltre rimaste uccise cinque persone.(Nys)