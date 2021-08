Giustizia: Saitta (M5s), votiamo a favore, tanto di nostro nella riforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “C’è tanto del Movimento 5 stelle in questa riforma, la base è quella dell’ex ministro Bonafede. Mi sento di avere la coscienza apposto perché abbiamo migliorato la proposta di riforma della delega penale ottenendo un risultato per i cittadini: per questo dichiaro il voto favorevole del Movimento 5 stelle alla riforma ”. Lo ha affermato il deputato Eugenio Saitta in aula alla camera. “Il Movimento 5 stelle - ha aggiunto - ha già dimostrato la fiducia a questo governo con il comportamento coerente mantenuto in questo frangente”. (Rin)