Usa: casi Covid in aumento, tasso approvazione Biden scende al 52 per cento

- Cala al 52 per cento il tasso di approvazione per l’operato del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, dato su cui pesa in particolare il recente aumento dei contagi Covid-19 in tutto il Paese. Lo indica un sondaggio pubblicato oggi da Harvard Caps-Harris Poll. Il calo di consensi non appare preoccupante: solo il 43 per cento degli intervistati afferma di non apprezzare il lavoro del nuovo capo della Casa Bianca. Tuttavia, a giugno il tasso di approvazione era al 62 per cento, superiore di ben dieci punti rispetto al livello attuale. Ancora, secondo il sondaggio il 45 per cento dei cittadini approva il lavoro fatto dai membri del Congresso, in calo di nove punti rispetto a giugno. (segue) (Nys)