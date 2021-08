Usa: casi Covid in aumento, tasso approvazione Biden scende al 52 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 55 per cento ha opinione contraria. Sia il Partito repubblicano che il Partito democratico appaiono in sofferenza, con il 52 per cento degli intervistati che ne disapprova l’operato e il 48 per cento che invece afferma di apprezzarne il lavoro. Nel frattempo la pandemia di Covid-19 è tornata in cima alle preoccupazioni dei cittadini degli Stati Uniti. Per il 36 per cento il virus è “la questione più importante” che il Paese deve fronteggiare (in aumento di sei punti rispetto al giugno, quando le questioni più pressanti erano considerate il lavoro e l’economia). (Nys)