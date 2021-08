Giustizia: voto favorevole Camera a fiducia su articolo 1 riforma processo penale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aula della Camera ha approvato l'articolo 1 del disegno di legge riguardante la delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, su cui il governo aveva posto la questione di fiducia. I voti favorevoli sono stati 462, quelli contrari 55. Terminato questo primo passaggio si è passati al voto sull’articolo 2 dello stesso disegno di legge. Anche in questo caso il governo ha posto la questione di fiducia. (Rin)