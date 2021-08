Usa: Covid, autorizzato uso preventivo del farmaco antibiotico Regen-Cov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità del farmaco e dell’alimentazione (Fda) degli Stati Uniti ha autorizzato l’uso del farmaco antibiotico contro il Covid-19 Regen-Cov come misura preventiva dopo l’esposizione al virus. Lo rende noto la stessa agenzia, secondo cui il farmaco “non deve essere considerato un sostituto del vaccino”. Secondo i ricercatori il Regen-Cov, da somministrare mediante iniezione con una prima dose da iniettare entro 96 ore dall’esposizione, può prevenire le forme più gravi della malattia bloccando l’infezione prima che questa si propaghi oltre il naso e la gola. A utilizzare il farmaco possono essere persone non vaccinate o immunodepresse, ad alto rischio di grave infezione e con una storia di stretto contatto con individui positivi al virus. Gli studi clinici mostrano che il Regen-Cov può ridurre di oltre il 30 per cento il rischio di sviluppare i sintomi del Covid-19.(Nys)