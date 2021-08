Brasile: Bolsonaro ha ricevuto a pranzo il presidente del Portogallo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato del Brasile, Jair Bolsonaro, ha incontrato questo pomeriggio, 2 agosto, il presidente del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa, presso la residenza presidenziale nel Palazzo Alvorada. Si è trattato di un pranzo non ufficiale. Il presidente portoghese era infatti in Brasile per partecipare alla riapertura del museo della lingua portoghese, a San Paolo, che si è tenuta sabato scorso, 31 luglio. Tutti i membri della delegazione guidata da Rebelo indossavano una mascherina, dispositivo di protezione consigliato per contenere la diffusione della pandemia di Covid-19. (segue) (Brb)