Brasile: Bolsonaro ha ricevuto a pranzo il presidente del Portogallo (2)

- Al contrario il presidente brasiliano e tutti i ministri presenti non hanno indossavano la maschera. Erano presenti il vicepresidente Hamilton Mourao, e i ministri degli Esteri, Carlos França, dell'Agricoltura, Tereza Cristina, della Casa Civil, Ciro Nogueira e della Sicurezza istituzionale, Augusto Heleno. A San Paolo, il leader portoghese ha incontrato tre ex presidenti brasiliani: Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Michel Temer. L'incontro con Cardoso e Temer si è svolto in occasione dell'evento di riapertura del museo, mentre l'incontro con Lula è stato privato. (Brb)