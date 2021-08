Brasile: attività industriale cresce a giugno, capacità installata record dal 2013 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'occupazione industriale ha continuato a crescere a giugno, per l'undicesimo mese consecutivo, segnando un aumento dello 0,5 per cento rispetto ad maggio. Rispetto a giugno 2020 la crescita è del 6,6 per cento. Mentre nel primo semestre l'aumento è del 3,2 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In crescita anche la massa salariale, aumentata dell'1,1 per cento rispetto a maggio, del 5,3 per cento rispetto a giugno 2020 e segnando un + 1,8 per cento nel primo semestre, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In calo nel mese di giugno solo il fatturamento reale, a -0,9 rispetto a maggio. Tuttavia il valore è in crescita del 13,4 per cento rispetto a giugno del 2020 e totalizza una crescita del 17 per cento nei primi sei mesi del 2021 rispetto al primo semestre del 2020. "Gli indicatori mostrano che l'industria ha chiuso il primo semestre con una forte crescita", valuta il responsabile dell'analisi economica del Cni, Marcelo Azevedo. (Brb)