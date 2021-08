Libia: Di Maio conclude visita nel Paese, ribadito impegno Italia e importanza elezioni 24 dicembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Libia l'impegno dell'Italia è costante. Stiamo lavorando senza sosta e i risultati stanno arrivando”, ha dichiarato Di Maio, in un messaggio sul suo profilo Facebook diffuso al termine della visita. “Il primo obiettivo raggiunto è senza dubbio la nascita di un governo d’unità nazionale, impensabile un anno fa. Adesso concentriamoci sulle prossime elezioni del 24 dicembre”, ha dichiarato Di Maio. “Oggi sono stato a Tripoli, Bengasi e Tobruk per ribadirlo alle Istituzioni locali. Elezioni libere e democratiche, che dovranno rappresentare un'altra tappa del processo politico libico portato avanti su impulso della comunità internazionale, che vede l’Italia in prima linea”, ha dichiarato il ministro. “Aiutare la Libia, anche incrementando gli scambi economici, significa lavorare per la sicurezza nel Mediterraneo, proteggere la vita delle persone dai trafficanti di esseri umani e lottare senza tregua contro il terrorismo. Su questo, il nostro Paese è un chiaro punto di riferimento. Accompagniamo la Libia verso l’auspicata transizione istituzionale. Adesso si torna in Italia dopo una lunga giornata, continuano a dare il massimo”, ha affermato Di Maio. (segue) (Lit)