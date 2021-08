Libia: Di Maio conclude visita nel Paese, ribadito impegno Italia e importanza elezioni 24 dicembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima tappa del viaggio del responsabile della Farnesina è stata Tripoli dove questa mattina Di Maio ha avuto incontri separati con il presidente del Consiglio presidenziale libico, Mohamed Menfi, e i suoi vice, rispettivamente Abdullah Hussein al Lafi e Musa al Kuni, il premier del governo di accordo nazionale, Abdulhamid Dabaiba, l’omologa Najla el Mangoush, il responsabile dell’Alto consiglio di Stato libico, Khaled al Mishri. Il viaggio di Di Maio è proseguito con a tappa a Bengasi, dove il ministro ha avuto un incontro bilaterale con il generale Khalifa Haftar, comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) per poi partecipare alla cerimonia per la riattivazione del consolato generale d’Italia nel capoluogo della Cirenaica. Ultima tappa del missione del responsabile della Farnesina è stata Tobruk, sede provvisoria della Camera dei rappresentanti della Libia, dove il responsabile della Farnesina è stato ricevuto dal presidente del parlamento Aguila Saleh. Proprio oggi, la Camera dei rappresentanti di Tobruk ha organizzato una seduta in cui sono state sia il budget 2021 proposto dal governo guidato da Dabaiba che legge per elezione diretta del presidente. La discussione dei punti relativi alla legge elettorale giunge dopo la riunione del 26 al 29 luglio, sponsorizzata dalla missione Onu Unsmil e ospitata a Roma, tra i vertici dell’Alta commissione elettorale libica e della Comitato per le elezioni del parlamento libico. (Lit)