Usa: la Casa Bianca pianifica il primo summit globale contro la pandemia

- L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta pianificando il primo vertice mondiale dedicato alla lotta al Covid-19 e alla prevenzione di future pandemie. Lo scrive il portale di approfondimento politico “Axios” citando fonti vicine al dossier. L’obiettivo della Casa Bianca è di spingere la comunità internazionale a rafforzare il proprio impegno per la distribuzione globale di vaccini e per il contrasto della variante Delta. L’incontro si terrebbe nel mese di settembre, durante i lavori dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Secondo “Axios”, per l’organizzazione del summit l’amministrazione sta lavorando in coordinamento con organizzazioni non governative. Questa estate il governo degli Stati Uniti si è già impegnato a donare 500 milioni di dosi di vaccino nel mondo, mentre i Paesi del G7 hanno promesso 500 milioni di dosi aggiuntive.(Nys)