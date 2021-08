Cile: governo celebra crescita record di giugno, "non è solo un rimbalzo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo dati ufficiali diffusi lunedì dalla Banca centrale (Bcl) l'attività economica in Cile ha registrato a giugno una crescita del 20,1 per cento rispetto allo stesso mese del 2020. Si tratta del maggior incremento anno su anno mai registrato dall'economia cilena, accompagnato da una crescita del 2,1 per cento anche rispetto al mese di maggio. Tutte le voci del rilevamento segnano una crescita nel raffronto anno su anno con particolare rilievo nei settori dei servizi (+17,8 per cento) e del commercio (+46,4 per cento). Anche l'industria segna un risultato positivo con un +18 per cento, mentre l'attività del settore minerario ha registrato una leggera variazione con +0,1 per cento. Con il risultato di giugno l'economia cilena segna una crescita complessiva dell'8,84 per cento nel primo semestre. (segue) (Abu)