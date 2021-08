Venezuela: energia, Pdvsa rileva da Total ed Equinor azioni in complesso Petrocedeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica pubblica Petroleos de Venezuela (Pdvsa) ha acquisito la totalità delle azioni della Petrocedeno, rilevando le quote della francese TotalEnergies (che deteneva il 30,32 per cento) e della norvegese Equinor (9,67 per cento). L'operazione, ha detto il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, permette di avere la totalità di un "superimpianto, valutato in oltre dieci miliardi di dollari". L'acquisto, tramite la Corporación Venezolana de Petróleo (Cvp), filiale della Pdvsa riguarda un impianto che produce greggio ultrapesante dalla Faglia dell'Orinoco lo trasporti e lo trasforma in greggio leggero. Il vicepresidente Tarek El Aissami, ha spiegato che "PetroCedeno sarà la bandiera per un nuovo inizio rivoluzionario dell'industria petrolifera venezuelana". (Vec)