Forza Italia: Giacomoni (FI), è il partito delle idee e della competenza

- Da quando l'Italia è tornata ad essere zona bianca, tutti i weekend la bandiera di Forza Italia è tornata ad essere presente con i gazebo in tutte le piazze. Lo ha detto il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, responsabile dei coordinatori regionali, intervenuto in videoconferenza a una riunione dei coordinatori regionali con il presidente Berlusconi e con i dirigenti nazionali, i ministri e tutta la squadra di governo di Forza Italia. "A giugno - ha aggiunto - abbiamo raccolto le firme con i gazebo sulla riforma fiscale. A luglio sulla riforma della giustizia. Anche durante questo weekend appena trascorso, nonostante i 40 gradi all'ombra, ho visto gazebo di Forza Italia in tutte le piazze. Stiamo dimostrando con la nostra presenza sul territorio che Forza Italia c'è. È l'impegno quotidiano di tutti noi - ha sottolineato - che assicura la presenza e l'esistenza di Forza Italia sul territorio. Siamo il partito delle idee, delle proposte, della competenza, tanto a livello locale quanto a livello nazionale ed è per questo che oltre ad una grande storia avremo anche un grande futuro davanti a noi", ha concluso. (Com)