Usa: New York, sindaco de Blasio si oppone a obbligo mascherina al chiuso per vaccinati

- Il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha deciso di non imporre l’obbligo di indossare una mascherina al chiuso per i cittadini vaccinati, pur raccomandandone l’uso a tutta la popolazione. Lo riferisce il “New York Times”. La città ha assistito nelle ultime settimane a un rapido incremento dei contagi: i nuovi casi sono attualmente 1.200 al giorno, sei volte la media dello scorso giugno. Le autorità di altre grandi città come Los Angeles e Washington hanno già imposto l’obbligo di mascherina al chiuso per i tutti i cittadini. De Blasio, tuttavia, ha dichiarato di volersi concentrare sull’aumento del ritmo delle vaccinazioni e si è detto preoccupato dall’eventualità che imporre l’obbligo di mascherina per i vaccinati possa scoraggiare i cittadini a vaccinarsi.(Nys)