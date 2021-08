Libia: Di Maio chiude visita Libia a Tobruk, incontro con presidente parlamento Saleh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio è appena giunto, secondo quanto si apprende, nella città libica di Tobruk, in Cirenaica, dove incontrerà il presidente della Camera dei rappresentanti della Libia, Aguila Saleh. Si tratta dell'ultima tappa della missione in Libia del ministro degli Esteri iniziata questa mattina a Tripoli e che ha visto incontri con le principali autorità libiche tra cui il presidente del Consiglio presidenziale, Mohamed Menfi, il premier del governo di unità nazionale libico, Abdulhamid Dabaiba, la responsabile degli Esteri Najla el Mangoush e il capo dell’Alto consiglio di Stato, Khaled al Mishri. A Bengasi Di Maio ha avuto un incontro bilaterale con il generale Khalifa Haftar comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna). Quella di oggi è la quinta visita di Di Maio in Libia dall’inizio dell’anno a testimonianza dell’assiduità dell’impegno dell’Italia a favore della stabilizzazione della Libia, che ha segnato un importante passo in avanti con la riapertura della strada costiera Sirte-Misurata annunciata alla vigilia della missione.(Res)