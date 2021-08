Medio Oriente: Corte suprema israeliana rinvia decisione su trasferimento palestinesi quartiere Sheikh Jarrah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Suprema israeliana ha rinviato oggi la decisione sul trasferimento delle famiglie palestinesi da Sheikh Jarrah, quartiere di Gerusalemme Est. Secondo quanto ha riportato il quotidiano panarabo “al Quds”, l'avvocato delle famiglie palestinesi coinvolte nella questione, Sami Irsheid, ha dichiarato che "la corte ha ascoltato le richieste delle parti e non ha preso alcuna decisione. Servirà un’altra udienza per esaminare il caso”. Nei mesi scorsi quattro famiglie palestinesi che vivono a Sheikh Jarrah, nel settore palestinese di Gerusalemme est hanno fatto appello alla Corte suprema israeliana dopo che i tribunali inferiori hanno deciso il loro trasferimento a favore dei coloni israeliani. Ma in Israele è possibile, salvo alcune eccezioni, rivolgersi una sola volta alla Corte suprema e quest'ultima si è già pronunciata a favore del trasferimento in passato. Le famiglie palestinesi sono quindi in attesa di sapere se possono eccezionalmente presentare un nuovo appello. Il caso del quartiere di Sheikh Jarrah è tra le cause delle violenze tra israeliani e palestinesi esplose lo scorso maggio caratterizzate da scontri in diverse città israeliane abitate dalla minoranza araba. Il caso ha rappresentato anche un pretesto per il movimento estremista palestinese Hamas, al potere nella Striscia di Gaza, per riprendere gli attacchi missilistici contro Israele scatenando a partire dal 6 maggio una delle più violente escalation degli ultimi anni conclusasi solo il 21 maggio con una tregua tra le parti mediata dall'Egitto.(Res)