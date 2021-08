Agroalimentare: Raggi, pronti a promuovere iniziative per rilancio settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo essere pronti a promuovere iniziative per il rilancio del settore agroalimentare, un comparto che è riuscito a crescere nonostante la pandemia". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "L’ho ricordato anche oggi, all’incontro con il Consiglio d’amministrazione Coldiretti, con cui, soprattutto in questi mesi difficili, abbiamo condiviso scelte, riflessioni e progetti sul futuro - spiega -. Insieme, abbiamo sottolineato l’importanza della filiera del cibo: una parte prioritaria della ricchezza del Paese, nonché un traino per l’economia nazionale. Vogliamo coniugare la qualità e la competitività, anche per attrarre investimenti. Questa è certamente la strada da seguire in un momento complesso come quello che viviamo. Dobbiamo guardare avanti e utilizzare tutti gli strumenti utili per fare di Roma la città della ripartenza2, conclude la sindaca Raggi. (Rer)