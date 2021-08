Usa: 100 legislatori statali a Washington per sollecitare Biden contro restrizioni al voto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno due senatori dem, Joe Manchin e Kyrsten Sinema, si sono opposti all’aggiramento della norma anti-ostruzionismo, che consentirebbe l’approvazione del disegno di legge con una maggioranza semplice. L’iniziativa odierna è stata organizzata dalla Dichiarazione per la democrazia americana, coalizione di gruppi di attivisti formatasi a sostegno del For the People Act, e giunge dopo che una cinquantina di legislatori texani ha lasciato il 12 luglio scorso lo Stato per recarsi a tempo indefinito nella capitale e bloccare, facendo mancare il necessario quorum, l’approvazione di nuove restrizioni al voto. Simili leggi sono già state approvate in Georgia e in Florida. Pochi giorni dopo essere giunti a Washington, peraltro, diversi membri del gruppo sono risultati positivi al Covid-19. (Nys)