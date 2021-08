Covid: Bombardieri (Uil), c'è già accordo su sicurezza, per Green pass su luogo lavoro serve legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'incontro "abbiamo chiarito che c'è un accordo sulla sicurezza, sottoscritto con le parti sociali e recepito da un decreto. Qualsiasi tentativo di modificare quell'accordo ha bisogno di una legge". Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, dopo l'incontro tra Draghi e sindacati a Palazzo Chigi. "Noi siamo vaccinati, siamo sostenitori del Green pass per il tempo libero, ma il diritto alla salute e il diritto al lavoro sono due principi garantiti dalla Costituzione su cui bisogna intervenire con grande delicatezza, senza forzature", ha sottolineato. Infine, ha concluso, nel corso dell'incontro "abbiamo ricordato che, facendo un giro per il mondo, l'unico Paese in cui è prevista l'obbligatorietà dei vaccini è l'Arabia Saudita".(Rin)