Regno Unito: caso Pegasus, violato telefono attivista legato alla principessa emiratina Latifa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il telefono di David Haigh, avvocato e attivista per i diritti umani britannico, è stato compromesso con lo spyware Pegasus. È quanto riferisce il quotidiano “The Guardian”, citando un’analisi forense condotta da Amnesty International che si riferisce al 3 e il 4 agosto 2020. Haigh è la prima vittima britannica accertata del software prodotto dalla società israeliana Nso, un attacco che si sospetta sia stato ordinato dalle autorità degli Emirati Arabi Uniti. L’attivista britannico, infatti, è legato a Latifa, la principessa 35enne, figlia dello sceicco Mohammed, sovrano dell'emirato, e coinvolto nella campagna volta a fare luce sulle reali condizioni di vita della principessa che, come da lei stessa denunciato in un controverso video pubblicato dalla “Bbc”, sarebbe tenuta prigioniera dal padre. Nel momento in cui il suo telefono è stato compromesso, Haigh stava aiutando gli avvocati della principessa Haya, una moglie dello sceicco, coinvolti in una causa con il sovrano di Dubai nei tribunali inglesi per la custodia dei loro bambini. La squadra legale di Haya sosteneva che il trattamento riservato dallo sceicco Mohammed a Latifa significava che non avrebbe dovuto essere autorizzato a mantenere il controllo degli altri figli. Il caso è tutt’ora in corso in tribunale. (segue) (Rel)