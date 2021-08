Regno Unito: caso Pegasus, violato telefono attivista legato alla principessa emiratina Latifa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Haigh, 43 anni, si è detto "inorridito" dall'idea che il suo telefono fosse stato preso di mira, un fatto che, a suo dire, sarebbe avvenuto pochi giorni dopo che – dopo circa un anno e mezzo di contatti segreti via smartphone con Latifa – i collegamenti con la principessa si sono interrotti. Il telefono, ha detto Haigh, conteneva dozzine di messaggi e video di Latifa, che aveva registrato con il suo smartphone dal suo bagno, l'unica stanza in cui la principessa poteva chiudere la porta a chiave. Alcuni dei filmati, che descrivevano la sua difficile situazione, sono stati successivamente rilasciati dalla campagna “Free Latifa” alla “Bbc” lo scorso febbraio, incluso uno in cui la principessa afferma: "La polizia mi ha minacciato che resterò in prigione per tutta la vita e che non rivedrò mai più il sole". Haigh ha affermato di ritenere che l'attacco equivalga a "molestie sponsorizzate da parte di uno Stato" e ha invitato il governo del Regno Unito a indagare su "l’utilizzo del software Pegasus sul suolo britannico". (Rel)