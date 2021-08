Strage Bologna: Fico, persistere di ombre e congetture è inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il persistere di ombre, ipotesi non chiarite e congetture è inaccettabile non soltanto per le vittime e per le loro famiglie, ma per uno Stato di diritto come il nostro. Lo ha detto in Aula il presidente della Camera, Roberto Fico, che in occasione dell'anniversario della strage di Bologna ha chiesto all'Assemblea di osservare un minuto di silenzio. "Proprio in questi mesi si sta svolgendo un procedimento giudiziario che, confidiamo tutti, potrebbe contribuire ad accertare le responsabilità e a ricomporre il contesto di quella tragica vicenda", ha aggiunto. (segue) (Rin)