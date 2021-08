Strage Bologna: Fico, persistere di ombre e congetture è inaccettabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il terrore e la violenza di quel terribile evento rappresentano, ancora oggi, una dolorosa ed incancellabile ferita per tutto il Paese", ha sottolineato Fico, spiegando che "per questa ragione, rinnoviamo oggi in quest’aula la più profonda solidarietà e vicinanza alle famiglie delle vittime ed alla città di Bologna, che ho già espresso con un mio messaggio. Al tempo stesso - ha aggiunto - la ricorrenza odierna deve essere l’occasione per ribadire la necessità di giungere, a distanza di tanti anni, ad una verità piena ed inconfutabile su quella tragica vicenda – condizionata da troppi insopportabili depistaggi –, riaffermando l’impegno di tutte le Istituzioni in questa direzione". (Rin)