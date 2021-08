Usa: Covid, il senatore repubblicano Graham positivo nonostante il vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Lindsey Graham, uno dei più influenti esponenti del Partito repubblicano degli Stati Uniti, è risultato positivo al Covid-19 nonostante sia pienamente vaccinato. Lo ha comunicato lo stesso senatore della Carolina del Sud, precisando di essere stato informato della propria positività al test dai medici del Congresso. "Ho iniziato ad avere sintomi influenzali sabato sera e sono andato dal medico questa mattina. Al momento ho sintomi molto lievi, simili a quelli della sinusite. Resterò in quarantena per dieci giorni", ha aggiunto. Graham è il primo senatore statunitense a risultare positivo al virus da mesi a questa parte. Questa mattina, secondo il portale "The Hill", era stato al Campidoglio e si era trattenuto brevemente con dei giornalisti. (Nys)