Roma 2021: Raggi a cena elettorale "per città vivibile e attrattiva avanti con cambiamento"

- "Condividere le idee e confrontarsi è la chiave per fare di Roma una città veramente a misura di cittadino e di impresa. Una città sempre più vivibile per chi ci abita, sempre più attrattiva per chi vuole investirci". Lo ha detto la sindaca M5s uscente di Roma, Virginia Raggi, in occasione questa sera di una cena elettorale nel ristorante 06 Cafe’ al centro di Roma. "Portiamo avanti insieme il cambiamento, non permettiamo che si torni indietro. Roma ha bisogno di continuità", ha concluso Raggi. La serata, a quanto si apprende, è stata organizzata e offerta dai proprietari del locale in via del Leoncino, e ha visto la partecipazione di tante categorie di lavoratori a sostegno della campagna elettorale di Raggi. (Rer)