Rifiuti: sindaco Albano Laziale, lotta contro discarica continua in sedi legali

- Il sindaco di Albano Laziale, Massimiliano Borelli, che stamattina ha partecipato al presidio dinanzi alla discarica che ha riaperto stamattina annuncia che "la lotta continuerà nelle sedi legali". In un post su Facebook Borelli scrive: "Un primo camion questa mattina è entrato nel sito di discarica. Io ero lì presente, ancora una volta, insieme ai cittadini, ai miei assessori e consiglieri a ribadire che noi l'immondizia di Roma non la vogliamo. Abbiamo verificato che tutti i permessi e le autorizzazioni relative al rifiuto fossero in regola, che la pesa all'interno del sito fosse collaudata. Abbiamo richiesto la presenza della Asl, che era sul posto, e dei tecnici dell'Arpa, che sono sopraggiunti, e tutto questo ha ritardato l'ingresso del camion di circa 4 ore. Ma una pubblica amministrazione non può esimersi dar rispettare la legge. La nostra lotta continuerà - conclude - nelle sedi legali, in attesa del 6 settembre, con il ricorso al Tar, attraverso i controlli e il monitoraggio costante e attento per la tutela del nostro territorio e della salute dei nostri concittadini". (Rer)