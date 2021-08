Argentina: ministro Guzman esclude abbandono restrizioni a mercato dei cambi nel breve termine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attualmente la Banca centrale argentina (Bcra) permette un limite massimo di acquisto di valuta estera equivalente a 200 dollari mensili, cifra che include anche le spese estere con carta di credito. La Bcra obbliga inoltre tutte le entità finanziarie a "richiedere autorizzazione per il trasferimento di divise all'estero" relative alle seguenti operazioni: giochi d'azzardo e scommesse di diverso tipo, trasferimenti a fornitori di servizi, trasferimenti a conto di investimenti, acquisto di cripto-attivi, operazioni sul mercato dei cambi. Il denominato "ceppo" al mercato dei cambi era stato reintrodotto a novembre del 2019 dal governo di Mauricio Macri a seguito di una forte emorragia delle riserve nel contesto degli sforzi per contrastare la svalutazione del peso. Questo nonostante l'aiuto del Fondo monetario internazionale ad agosto del 2018 con un credito Stand By di 45 miliardi di dollari per il quale è in corso attualmente un difficile processo di rinegoziazione. (Abu)